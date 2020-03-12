إندونيسيا تحذر من تداعيات انتشار كورونا على الاستثمار في قطاع التعدين

قالت وزارة الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسية، اليوم الأربعاء، إن إندونيسيا قد لا تتمكن من جذب الاستثمارات المستهدفة في قطاع التعدين خلال العام الحالي وقدرها 7.7 مليار دولار؛ بسبب اضطراب أعمال البناء في بعض مسابك النيكل نتيجة عدم تمكن الكثير من الصينيين الذين يعملون في هذه المواقع من تاعودة إلى أعمالهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بامبانج جاتوت أريونو المدير العام لقطاع الفحم والمعادن القول: "سنراقب التطورات، إذا استمر تفشي المرض على المدى الطويل وأدى إلى اضطراب العرض والطلب العالميين، فمن المحتمل ألا تحقق رقم الاستثمارات المستهدف".

بلغت الاستثمارات في قطاع المناجم بإندونيسيا حتى نهاية فبراير الماضي 235.3 مليون دولار، بما يعادل 3% فقط من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لهذا القطاع.

وقال أريونو، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة جاكرتا، إن الحكومة ستساعد شركات التعدين على جذب المستثمرين أو تسهيل حصولها على القروض لإقامة مسابكها الخاصة. كما تعتزم الحكومة إطلاق سياسة تستهدف جذب شركات التعديل الصغيرة.

وأضاف أنه يأمل في أن تتجاوز صناعة التعدين الأزمة سواء بالنسبة للإنتاج أو للتصدير، "حيث أرى أن الأسعار مازالت مرتفعة نسبيا".