مدينة ألمانية تغلق المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية مارس بسبب كورونا

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أعلنت مدينة "هاله" الألمانية اليوم الخميس إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال اعتبارا من الغد الجمعة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وصرح عمدة المدينة برند فيجاند اليوم بالمدينة الواقعة في ولاية سكسونيا-أنهالت والتي كان آخر ولاية ألمانية سجلت إصابة بالفيروس، بأن الإغلاق سيسري في البداية حتي 27 آذار/مارس الجاري.

يذكر أن ولاية سكسونيا-أنهالت سجلت أول أمس الثلاثاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وبذلك تم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في جميع ولايات ألمانيا.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل أمس الأربعاء، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا نحو 1300.

وسجلت ألمانيا أمس ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. وتوفيت أول حالتين في ألمانيا يوم الاثنين، وهما امرأة من مدينة إيسن 89 عاما ورجل من منطقة هاينزبرج /78 عاما.