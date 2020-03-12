مجلس الشعب السوري يلغي مادة تخص جرائم الشرف أقرت قبل 70 عاما

أقر مجلس الشعب السوري، اليوم الخميس، مشروع قانون يلغي مادة تخص جرائم الشرف أقرت قبل 70 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم، أن نائب رئيس البرلمان السوري نجدت أنزور اعتبر "إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات يمثل الخطوة الأولى لإنصاف المرأة ولكن ما زال هناك الكثير الواجب فعله من قبل كل الوزارات المعنية لتصويب وتصحيح نظرة المجتمع للمرأة".

بدوره، رأى وزير العدل السوري القاضي هشام الشعار أن "إعطاء العذر المخفف المنصوص عليه من قانون العقوبات وتعديلاته يتنافى مع التزامات سوريا المستندة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لافتا إلى أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم وفقا للدستور كما أن حقوق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصونة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

وتنتشر جرائم الشرف في معظم المناطق السورية وخاصة ذات الطابع العشائري والقبلي بحث يقوم أهل الفتاة التي تقوم بالزواج سرا أو تحمل دون زواج موافقة أهلها بالإقدام على قتلها وكان القانون السابق يمنح من يقوم بهذا الجريمة أسباب مخففة للعقوبة تصل مدة الحبس إلى عدة أشهر.

وتعتبر جلسات البرلمان السوري في ختام دوره التشريعي الرابع وقد حدد الرئيس السوري بشار الأسد يوم 13 أبريل القادم موعدا لانتخابات مجلس الشعب وقد أنهت اللجان الفرعية في المحافظات السورية الـ15 أمس قبول طلبات الترشيح.

وبحسب اللجنة القضائية العليا للانتخابات بلغ عدد المتقدمين بطلبات ترشح لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث 8735 شخصا ينتخب منهم 250 عضواً وهم عدد أعضاء مجلس الشعب السوري.