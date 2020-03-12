بورصة قطر تتراجع ومؤشرها يخسر 383 نقطة

أغلق مؤشر بورصة قطر -اليوم الخميس- على انخفاض بلغ 45ر4 بالمئة لتغلق عند مستويات 8230 نقطة وفقدت بذلك حوالي 383 نقطة.



وجاء أداء بعض الأسهم إيجابيا وارتفعت برغم الانخفاض الكبير، فارتفع سهم البنك الأهلي القطري 43ر9 بالمئة ليغلق عند مستويات 25ر3، كذلك صعد سهم العامة للتأمين ودلالة إضافة لشركة السينما وغيرها.



وكانت أكثر الشركات انخفاضا في جلسة اليوم شركة اتصالات أوريدو والتي أغلقت بالحد الأدنى عند مستويات 90ر5 بمستويات 10 بالمئة .



وكانت السيولة في جلسة اليوم مرتفعة وبلغت 426ر426 مليون ريال قطري .



وخلال الأسبوع الماضي خسر مؤشر بورصة قطر حوالي 12 بالمئة وهو ما يوضح مدى الضغط والتأثير من جراء انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية والتي وصلت لمستويات سعرية متدنية ولانخفاض البورصات العالمية.



وتتراوح أسعار النفط اليوم بين مستويات 33 و34 دولار للبرميل.