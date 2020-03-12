سلطنة عمان: وقف التأشيرات السياحية لجميع الدول بداية من الأحد المقبل

اتخذت اللجنة العمانية التي تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" عددا من القرارات في اجتماعها الأول اليوم الأحد، ليتم تطبيقها اعتبارا من يوم الأحد المقبل ولمدة ثلاثين يومًا.

وجاء ضمن هذه القرارات إيقاف التأشيرات السياحية لجميع الدول، وإيقاف الفعاليات الرياضية بكافة أنواعها، وإيقاف جميع الأنشطة الطلابية غير التعليمية مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي قد تحدد لاحقا والواجب اتباعها حسب المعطيات الوبائية، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

واتخذت اللجنة أيضا قرارات بإيقاف دخول السفن السياحية لموانئ السلطنة، واقتصار حضور جلسات المحاكم على المعنيين بالقضايا فقط، ومنع تقديم النرجيلة "الشيشة" في جميع المرافق المصرح لها.

كما أوصت اللجنة بعدم السفر إلى خارج السلطنة إلا للضرورة القصوى، واتباع الإجراءات الوقائية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية وعدم ارتياد دور السينما.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالفيروس وتصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه "جائحة" حسبما أعلنته المنظمة أمس الأربعاء وما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة وجهود توعوية وتثقيفية للوقاية منه، ومعالجة الحالات المصابة.