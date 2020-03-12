 وكالتا الفضاء الأوروبية والروسية تؤجلان مهمة المريخ إلى عام 2022 لمزيد من الاختبارات - بوابة الشروق
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وكالتا الفضاء الأوروبية والروسية تؤجلان مهمة المريخ إلى عام 2022 لمزيد من الاختبارات

د ب أ
نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 9:41 م | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 9:41 م

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية "إيسا"، ووكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، اليوم الخميس، تأجيل المهمة الروبوتية الثانية الخاصة بهما إلى المريخ إلى عام 2022.

وتم تأجيل عملية الإطلاق الفضائي لمركبة "أكسومارس" الجديدة، التي كان من المخطط تنفيذها العام الجاري؛ لإجراء المزيد من الاختبارات على المعدات والبرامج، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن الوكالتين.

وقالت وكالة "إيسا" في بيان لها: "خلص الخبراء إلى أن الاختبارات اللازمة لجعل جميع مكونات المركبة الفضائية ملائمة لرحلة استكشاف المريخ تحتاج إلى مزيد من الوقت لإكمالها".

وقال رئيسا "روسكوزموس" و"إيسا" في بياناتهما، إنهما اتفقا على قرار التأجيل.


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