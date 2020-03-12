أكد وزير الصحة البرازيلي لويز هنريك مانديتا، اليوم الخميس، أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يخضع حاليا للملاحظة الطبية بعد ثبوت إيجابية أحد مساعديه لفيروس كورونا المستجد "كوفيد–19".

وثبت إصابة وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن، بعد حضوره لاجتماع رسمي في منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فلوريدا يوم السبت الماضي، ونشره صورة لنفسه وهو يقف إلى جوار ترامب.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "استادو دي ساو باولو"، فإن بولسونارو وفريقه بالكامل يخضعون حاليا للملاحظة الطبية.

وتم إلغاء رحلة إلى ولاية ريو جراندي الواقعة شمالي البلاد، كان من المقرر أن يقوم بها بولسونارو اليوم الخميس.

وقال التقرير إن واجنجارتن ينتظر حاليا نتائج اختبار التأكيد الثاني.

وعلى الرغم من أن بعض وسائل الإعلام البرازيلية ذكرت أن السفارة الأمريكية في برازيليا طلبت معلومات من الحكومة بشأن تلك المسألة، لم يبد ترامب أي اهتمام بالأمر.

وقال ترامب: "تناولنا العشاء معًا في فلوريدا، في مار لاجو مع الوفد بأكمله، ولا أعرف ما إذا كان وزير الاتصالات موجودًا، إذا كان هناك، فقد كان هناك، لكننا لم نفعل شيئًا غير معتاد على الإطلاق.