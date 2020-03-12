إغلاق المدارس والجامعات ودور السينما في العاصمة الهندية بسبب فيروس كورونا

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أعلن مسؤولون -اليوم الخميس- إغلاق جميع المدارس والجامعات ودور السينما في العاصمة الهندية نيودلهي حتى 31 مارس الجاري، وذلك ضمن جهود احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقد جرى إغلاق المدراس الابتدائية الحكومية الأسبوع الماضي في دلهي بناء على أوامر الحكومة.

وقال رئيس وزراء دلهي ارفيند كيجروال للصحفيين: "وفقا لأوامر الحكومة التي صدرت اليوم، سوف يتم إغلاق قاعات السينما حتى 31 مارس الجاري، وسوف يتم إغلاق المدراس والجامعات التي لا يجرى فيها امتحانات".

كما صدرت الأوامر بتطهير وتعقيم المكاتب الحكومية والخاصة والمراكز التجارية وأماكن التسوق يوميا.