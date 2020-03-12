ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بأنه "فيروس أجنبي" خلال خطابه في المكتب البيضاوي مساء أمس الأربعاء.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن ترامب قوله إن "هذا هو الجهد الأكثر حيوية وشمول لمواجهة فيروس أجنبي في التاريخ الحديث".

وتابع: "أثق أنه من خلال الاستمرار في اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة، فإننا سنقلل بشكل كبير من تهديد الفيروس على مواطنينا وسنهزمه في نهاية المطاف وعلى وجه السرعة".

واعتبرت "سي.إن.إن" أن وصف الوباء العالمي بأنه فيروس أجنبي يتماشي مع وصف بعض حلفاء ترامب للفيروس خلال الأيام الأخيرة، وهو ما اطلق عليه منتقدون أنه "كره الأجانب".

وأشارت "سي.إن.إن" إلى أن تفشي فيروس كورونا لم يؤدي فقط إلى إثارة الخوف والقلق في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، بل أيضا ارتفاعا في السلوكيات والاعتداءات العنصرية ضد القادمين من شرق آسيا، وخاصة الصينيين.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن تواصل حالة الذعر من الفيروس وجه ضربة للمؤسسات التجارية التابعة للصينيين في مدن مثل نيويورك، حيث أدى الخوف من المرض إلى ابتعاد الناس عن الأحياء التى تضم وافدين من شرق آسيا.