موظفو الأمم المتحدة في فيينا يباشرون أعمالهم من المنزل بسبب كورونا

قررت المنظمات الأربعة التابعة للأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا تنظيم عمل جميع العاملين بها، وعددهم خمسة آلاف موظف، من المنزل بداية من يوم الاثنين المقبل وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الوظائف الرئيسية فقط هي التي ستواصل العمل من مقار المنظمات في المدينة بصفة شخصية، مشيرة إلى أن جميع الأشخاص الآخرين أو الزائرين لن يحصلوا على إذن بدخول المقار.

ويسري هذا القرار حتى الثالث من أبريل المقبل.

ويوجد في فيينا، إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومنظمة اتفاقية الحظر الشامل على التجارب النووية.

كما يوجد أيضا عدد آخر من المكاتب الصغيرة التابعة للمنظمة الدولية.