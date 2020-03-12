وفاة 5 مرضى بمستشفى في المكسيك بسبب دواء ملوث

(د ب أ)

توفي خمسة من مرضى الغسيل الكلوي في مستشفى بالمكسيك، وهناك ثلاثة آخرون في حالة خطيرة بعدما جرى إعطاؤهم مادة ملوثة مضادة لتجلط الدم في أواخر شباط/فبراير الماضي.

وتم إعطاء المادة الملوثة لأكثر من 50 مريضا في مستشفى لموظفي شركة النفط الحكومية "بيميكس" بمدينة فيلاهيرموسا جنوب شرقي البلاد. ولا يزال 26 مريضا منهم يتلقون العلاج في المستشفى، وهناك ثلاثة في العناية المركزة.

وأكدت "بيميكس" حدوث حالة الوفاة الخامسة في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، قالت فيه إنها "تأسف لوفاة المريض رقم خمسة".

وبدأت أعراض تشمل الحمى والتعرق في الظهور على المرضى بعد يوم من إعطاءهم الدوا ءالملوث في إطار عمليات غسيل كلوي. واتضح لاحقا أن المادة تحتوي على بكتيريا خطيرة.