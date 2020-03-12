 إندبندنت نقلا عن مسئول: من المحتمل إصابة 10 آلاف بريطاني بكورونا - بوابة الشروق
الخميس 12 مارس 2020 10:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

إندبندنت نقلا عن مسئول: من المحتمل إصابة 10 آلاف بريطاني بكورونا


نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 9:33 م | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 9:33 م

نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن مسئول بريطاني قوله إنه من المحتمل أن يكون فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قد أصاب ما يربو على 10 آلاف في المملكة المتحدة.
وأعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم، وفاة حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الفيروس الوبائي في البلاد إلى 10 أشخاص.
وأضافت الهيئة أنه جرى تسجيل 590 حالة إصابة مؤكدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وذكرت إندبندنت أن المدارس ألغت جميع أنشطتها الخارجية، وأن المسئولين نصحوا المواطنين الذين قد تظهر عليهم أي أعراض بالامتناع عن النزول من المنزل والاحتكاك بآخرين لسبعة أيام على الأقل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك