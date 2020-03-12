إندبندنت نقلا عن مسئول: من المحتمل إصابة 10 آلاف بريطاني بكورونا

نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن مسئول بريطاني قوله إنه من المحتمل أن يكون فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قد أصاب ما يربو على 10 آلاف في المملكة المتحدة.

وأعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم، وفاة حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الفيروس الوبائي في البلاد إلى 10 أشخاص.

وأضافت الهيئة أنه جرى تسجيل 590 حالة إصابة مؤكدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وذكرت إندبندنت أن المدارس ألغت جميع أنشطتها الخارجية، وأن المسئولين نصحوا المواطنين الذين قد تظهر عليهم أي أعراض بالامتناع عن النزول من المنزل والاحتكاك بآخرين لسبعة أيام على الأقل.