 الإمارات تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للهند بسبب كورونا - بوابة الشروق
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الإمارات تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للهند بسبب كورونا

د ب أ
نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 11:36 ص | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 11:36 ص


أهابت دولة الإمارات بمواطنيها عدم السفر إلى الهند في الوقت الراهن وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية، في بيان صحفي بثته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، إن "هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية والتي أفادت بأنه سيتم منع جميع الأجانب من حاملي التأشيرات الهندية بأنواعها كافة من دخول الهند حتى إشعار آخر كإجراء احترازي اتخذته الحكومة الهندية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

ودعت سفارة الإمارات في نيودلهي المواطنين الإماراتيين المتواجدين في الهند للتواصل مع السفارة .

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