شئون الأسرى الفلسطينية: لا إصابات بكورونا بين الأسرى في سجون الاحتلال

أكد المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ثائر شريتح، أنه لا إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، مُحمِلا سلطات الاحتلال المسئولية عن حياة الأسرى، خاصة مع تزايد الإصابات بالفيروس في إسرائيل.

وقال شريتح -في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إن الهيئة تتابع بقلق أوضاع 5000 أسير موزعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال لا تتعامل مع السجون بجدية فيما يخص كورونا المستجد، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لانتشار الفيروس في ظل عدم توفير المعقمات والإهمال الطبي المتعمد.

ولفت إلى أن إدارة سجن عسقلان أعلنت، أمس، عزل 19 أسيرا، بعد أن سمحت بدخول طبيب لعلاجهم ثبت لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وطالب الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالضغط على إسرائيل لتوفير المعقمات في السجون وداخل الأقسام وفي المحاكم لحماية الأسرى وذويهم.

يُذكَّر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يصل إلى نحو (5000) أسير وأسيرة، من بينهم قرابة (200) طفل، و(700) أسير يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم أكثر من (200) يعانون من أمراض مزمنة.