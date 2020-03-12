تأجيل اختبارات المجلس الاستشاري وتمكين الشباب ببنى سويف للأحد القادم

حازم الخولى

أعلنت محافظة بني سويف تأجيل عقد الاختبارات التحريرية للمجموعتين (الخامسة والسادسة) للشباب الذين تقدموا بأوراقهم في مبادرتي المجلس الاستشاري والتأهيل والتمكين للشباب، إلى يوم الأحد القادم، والتي كان من المقرر عقدها، غدًا الخميس، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء، باعتبار الغد عطلة رسمية للمصالح والجهات الحكومية، على خلفية ظروف الطقس السيء المتوقع، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في هذا الشأن.

وفي نفس السياق تواصلت، لليوم الثاني على التوالي، الاختبارات التحريرية للشباب المتقدمين في المبادرتين، حيث شهد اليوم الأربعاء، عقد اختبارات المجموعتين الثالثة والرابعة، حيث بلغ عدد من أدوا الاختبارات 205 من أصل 233 للمجموعتين بواقع (101 من إجمالي 118 للمجموعة الثالثة، و104 من إجمالى 115 للمجموعة الرابعة )، ليصل بذلك إجمالي من أدوا الاختبارات (على مدار أمس واليوم)، إلى 396 للمجموعات من الأولى حتى الرابعة.

وكانت المحافظة أعلنت "في وقت سابق" عن عقد اختبارات تحريرية للشباب المتقدمين للمبادرتين، حيث تجرى اختبارات Intelligence Quotient و psychometric لقياس مهارات ونسبة الذكاء العام، والتي يتم فيها الالتزام ببعض القواعد العامة والاشتراطات الواجب مراعاتها أثناء أداء تلك الاختبارات منها: التأكيد على اثبات الدخول والحضور بالبطاقة الشخصية و طبقا للمسلسل الكودي الذي تم تقديمه بالملف،والتوقيع في كشوف الحضور والانصراف، مع تدوين الإجابة بالقلم الجاف الأزرق في نفس ورقة الأسئلة، وكتابة البيانات الشخصية باللغة العربية بالقلم الجاف(الأزرق والأسود) فقط، مع ضرورة الاجابة على السؤال مرة واحدة فقط، وفي حال كتابة أكثر من إجابة يتم خصم درجة السؤال بالكامل، علاوة على حظر حيازة أية أوراق أو متعلقات شخصية داخل لجنة الاختبار.