بابا الفاتيكان يحث الشعب الإيطالي على الوقوف بجانب حكومته لمواجهة كورونا

حث البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الخميس، المواطنين في إيطاليا على دعم حكومة بلادهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي أدرجته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي.

وقال البابا - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- "عادة ما تشعر السلطات بعدم وقوف أحد بجانبها في مثل هذه الظروف، لكن ما تفعله الحكومة هو من أجل أن يعم الخير على الجميع".

وأضاف البابا أنه يجب على الشعب أن يجعل سلطات بلاده تشعر بالدعم خلال مواجهة أزمة الفيروس الوبائي الحالية.

يذكر أن إيطاليا كانت قد أعلنت يوم الاثنين الماضي حالة الإغلاق الكامل، كما طالبت السلطات المواطنين البقاء داخل منازلهم وذلك في محاولة لكبح انتشار العدوى بـ"كورونا"؛ حيث يوجد في إيطاليا أكبر عدد من حالات الإصابة خارج الصين.