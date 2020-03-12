مركز لعمليات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشمالية بموانى بورسعيد

محسن عشرى

اعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيان صحفي انةتم اتخاذ عدة استعدادات خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجويةحيث رفعت المنطقة درجات الاستعداد بموانئ القطاع الشمالي خاصة في شرق وغرب بورسعيد وتواجد مركزا للعمليات مكون من الإدارة الهندسية والحركة والأمن وذلك بالتنسيق مع محافظة بورسعيد والجهات المعنية، وعمل ورديات من المهندسين والفنيين للمتابعة المستمرة لأية طوارئ قد تحدث.

وقال اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة للقطاع الشمالي إن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية شبكة صرف صحي، لاستقبال الأمطار والسيول في مثل هذه الحالات من الطقس.