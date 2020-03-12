لبنان يقرر طلب قرض من البنك الدولي لتجهيز المستشفيات لمواجهة كورونا

قرر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسة اليوم الخميس، طلب قرض من البنك الدولي بقيمة 39 مليون دولار لتجهيز المستشفيات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا.

كما طالب المجلس في جلسة عقدها برئاسة الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب، المنظمات الدولية تقديم الرعاية الصحية في ما خص "كورونا" للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، بحسب بيان صادر من المجلس.

وأوضح دياب: "إن عدد الإصابات بالفيروس حتى الساعة في لبنان هو من بين الأقل في أية دولة في العالم"، ذاكرا أن "الحكومة اتخذت كل الإجراءات الممكنة من البداية وليس صحيحا ما يحكى عن تأخّر في ذلك".

وتحدّث دياب عن النتائج الإيجابية لتعليق سداد سندات الدولية "يوروبوند" التي بدأت تترجم سريعاً.، مضيفا: "أبلغنا معالي وزير المالية انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 24ر2%، ما يوازي تقريباً حوالي 300 مليار ليرة. وهذا مؤشر إيجابي مهم جداً"، لافتا إلى البدء بدراسة مشروع الكابيتال كونترول.

ويشهد مطار رفيق الحريري في بيروت إجراءات استثنائية للوقاية من الأمراض، عبر تركيب 22 جهازاً حديثاً على جميع الممرات المتحركة والسلالم الكهربائية في المطار، لتعقيمها تلقائياً وبشكل دائم.

وأغلقت المؤسسات التربوية أبوابها حتى صباح يوم الاثنين 16 مارس الحالي.

وأعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية اليوم الخميس استمرار تعليق الدراسة والامتحانات في كليات الجامعة وفروعها كافة حتى إشعار آخر.

واتخذ قرار بوقف الرحلات من وإلى إيطاليا والصين وإيران وكوريا الجنوبية، ووقف دخول القادمين من الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا جوا أو برا أو بحرا، ومنع التجمعات العامة والخاصة، كالملاهي والمقاهي والحدائق العامة ومراكز التسوق والمطاعم وأماكن الترفيه.

وقرر مجلس النواب تأجيل اجتماعات اللجان على اختلافها حتى 14 مارس الحالي، وكذلك إغلاق مبنى مكاتب النواب لمدة بنية إجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى.

وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية تعليق رحلاتها موقتا من وإلى السعودية ودولتي الكويت وقطر حتى إشعار آخر.

يذكر أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، ارتفع اليوم الخميس إلى 3 وعدد المصابين بالفيروس إلى 66.