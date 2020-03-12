الكويت: إيقاف النقل الجماعي بناء على توصية السلطات الصحية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إيقاف النقل الجماعي، وذلك بناء على توصية السلطات الصحية من مساء اليوم الخميس، وحتى إشعار آخر.

وأعلنت الوزارة، في بيان صحفي، فتح باب التطوع للمواطنين بالإدارة العامة للدفاع المدني للتدرب على مواجهة حالات الطوارئ واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات ضد أية مخاطر.

كانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" إلى 80.

يُذكر أن الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، أعلن أمس الأربعاء، إجازة رسمية أسبوعين للقطاعين الحكومي والخاص اعتبار ا من اليوم الخميس، مضيفاً أنه تقرر تعليق الطائرات التجارية اعتبارا من الجمعة حتى إشعار آخر، وقصر الرحلات على الكويتيين وأقاربهم وذلك في خطوة من شأنها احتواء فيروس كورونا.