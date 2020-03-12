الجيش الأمريكي يؤكد مقتل ثلاثة من قوات التحالف الدولي في هجوم صاروخي بالعراق

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(د ب أ)

أكد الجيش الأمريكي مقتل ثلاثة من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وكان التحالف الدولي قد أعلن ليل الأربعاء/الخميس مقتل ثلاثة من قواته وجرح 12 آخرين في الهجوم الصاروخي على القاعدة العسكرية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن 18 صاروخا من نوع كاتيوشا استهدفت القاعدة العسكرية، ما أسفر أيضا عن إصابة نحو 12 من قوات التحالف الدولي.

ولم يقدم بيان القيادة المركزية مزيدا من التفاصيل بشأن جنسية الأفراد الذين قتلوا أو أصيبوا في الهجوم.

وأضاف البيان :"عثرت قوات الأمن العراقية على شاحنة مزودة بصواريخ على بعد أميال قليلة من قاعدة التاجي".

وأوضح البيان أن التحالف وقوات الأمن العراقية يجريان تحقيقا حاليا في الهجوم.