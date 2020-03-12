السعودية: شفاء أول حالة إصابة بكورونا و24 إصابة جديدة بينهم 21 مصريا

(د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا ، مشيرة إلى أن الفحوصات المخبرية أظهرت خلو المواطن من الفيروس، كما أعلنت الصحة السعودية تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق.

وأضافت أن الحالة الثالثة هي لطفلة سعودية 12 عاما، كانت مخالطة لجدها المصاب، الذي أعلن عنه سابقًا في محافظة القطيف، وهو عائد من إيران .

وذكرت الوزارة أن الحالات 21 الأخرى من الجنسية المصرية، وهم موجودون بالحجر الصحي في مكة المكرمة، وهم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه أمس.

وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات 45 حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجرى تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.