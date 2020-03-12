سلوفاكيا تغلق مطاراتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا

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أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيلجريني، اليوم الخميس، إغلاق المطارات الدولية الثلاثة في العاصمة براتيسلافا وفي كوسيس وبوبراد، في إطار إجراءات مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف السياسي الاشتراكي أنه سيتم أيضا إغلاق معابر حدودية صغيرة، وتشديد الرقابة على المعابر الكبيرة.

وكانت الحكومة السلوفاكية أعلنت مساء أمس الأربعاء، اعتبار الموقف الحالي في البلاد "استثنائيا"، وسمحت بموجبه للهيئات الحكومية بإجبار الشركات الخاصة على بيع المواد التي يحتاجها النظام الصحي للدولة حتى وإن كانت تلقت طلبات لشراء هذه المواد من عملاء أجانب.

وأكد بيلجريني أنه لن يتم تقييد الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار هذا الوضع الذي يختلف عن "حالة الطوارئ".

وفرضت الحكومة منذ أول أمس الثلاثاء حظرا على إقامة الفعاليات الجماهيرية، وتسبب هذا الإجراء اليوم في عرقلة جلسة المحاكمة في قضية قتل الصحفي الاستقصائي جان كوسياك والتي تحظى باهتمام دولي.

وألغت المحكمة المختصة بقضايا الجريمة المنظمة جميع جلسات القضية حتى نهاية مارس الجاري، على الأقل.

وتابع مئات الصحفيين من دول مختلفة الجولة الأولى من المحاكمة في يناير الماضي.