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ألمانيا: تراجع عدد المسافرين في مطار فرانكفورت بسبب كورونا

د ب أ
نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 5:58 م | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 5:58 م

أعلنت شركة "فرابورت" المسؤولة عن مطار فرانكفورت غربي ألمانيا عن استمرار تراجع عدد المسافرين في المطار خلال شهر فبراير الماضي بسبب المخاوف المصاحبة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الشركة اليوم الخميس في مقرها بمدينة فرانكفورت إن عدد المسافرين في المطار الذي يعد أكبر مطار في ألمانيا بلغ نحو 4ر4 مليون مسافر في الشهر الماضي، أي تراجع العدد بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن انتشار الفيروس أثر بصفة خاصة على عدد المسافرين في نهاية الشهر الماضي.

يذكر أن شركات طيران مثل شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" أوقفت رحلاتها الجوية إلى الصين طوال الشهر.


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