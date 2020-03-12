 الفلبين تعلن ثلاث وفيات جديدة بسبب كورونا وتفرض حجرا صحيا على مانيلا - بوابة الشروق
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الفلبين تعلن ثلاث وفيات جديدة بسبب كورونا وتفرض حجرا صحيا على مانيلا

د ب أ
نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 9:42 م | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 9:42 م

توفي ثلاثة أشخاص آخرون بسبب فيروس كورونا المستجد في الفلبين، اليوم الخميس، وقرر رئيس البلاد رودريجو دوتيرتي فرض "حجر صحي على مستوى مجتمعي" في منطقة العاصمة مانيلا لمدة شهر، في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب "كوفيد- 19" في الفلبين وصل إلى خمس حالات منذ فبراير.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 52 حالة.

وأعلن دوتيرتي عبر التلفزيون فرض الحجر الصحي المجتمعي في كامل منطقة مانيلا التي تضم 16 مدينة، وبلدية واحدة، ويبلغ مجموع سكانها حوالي 13 مليون نسمة.

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