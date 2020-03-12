الصين تسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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(د ب أ)

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس.

وقالت اللجنة في بيان إنه تم كذلك تسجيل حالة 15 إصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة هناك إلى 80793حالة.

وذكر البيان أن هناك ست حالات من بين سبع تم تأكيد إصابتها بالفيروس مؤخرا كانت قادمة من الخارج.

وأشار البيان إلى ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 169ر3 حتى أمس الأربعاء.

وأوضح البيان أن مدينة هوبي سجلت 10 حالات وفاة من بين الحالات التي تم اكتشافها خلال الساعات الـ24 الماضية.

واختتم البيان قائلا إن عدد المصابين الذين تعافوا من الفيروس ارتفع بمعدل 318ر1 حالة ليصل إلى 793ر62 حالة.