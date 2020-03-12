 بلومبرج: إصابة أحد لاعبي فريق يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الخميس 12 مارس 2020 3:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

بلومبرج: إصابة أحد لاعبي فريق يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا


نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 3:25 ص | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 3:25 ص

(د ب أ)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم إصابة لاعبه دانييلي روجاني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك