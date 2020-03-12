بلومبرج: إصابة أحد لاعبي فريق يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا

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(د ب أ)
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم إصابة لاعبه دانييلي روجاني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.