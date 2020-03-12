نيويورك تايمز: 10 ولايات أمريكية فقط لم تسجل إصابات بفيروس كورونا

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الأربعاء، خريطة كاملة حول حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في الولايات المتحدة والتى تجاوزت 1200 حالة، تشير إلي أن الوباء ينتشر في المجتمعات المحلية على السواحل ووسط البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن معظم حالات الإصابة توجد في واشنطن وكاليفورنيا ونيويورك، حيث بدأت وتيرة الحياة اليومية فيها تتغير، فالمنشأت التجارية أغلقت والجامعات توقفت، وحثت الجهات المسؤولة في هذه الولايات السكان على تجنب التواجد في مناطق مزدحمة.

وسجلت ولاية ساوث داكوتا، الأربعاء الماضى، 7 حالات إصابة وحالة وفاة، وذلك مع أول إعلان عن وجود الفيروس فى الولاية. وفي ولاية إلينوي تم تشخيص 8 حالات أخرى، يوم الأربعاء ، ليصل إجمالي حجم الإصابات في الولاية إلى 25 حالة كلها في مترو شيكاغو، وفقا لنيويورك تايمز.

وفي نيو ميكسيكو، تم تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بالفيروس. ويبلغ عدد الولايات التي لم تسجل حالات إصابة بالفيروس حتى الآن 10 ولايات، ويتضاءل هذا العدد بمرور الأيام.

ولاحظ مسؤولوا الصحة في كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن ظهور الفيروس عند اشخاص لم يسافروا للخارج، محذرين من أن الفيروس ينتشر داخل المجتمع المحلي.

واشارت الصحيفة إلي أن أكثر من ثلث حالات الإصابة بـ "كورونا" بالولايات المتحدة موجود فى كاليفورنيا وواشنطن، موضحة أن هؤلاء المرضى يشكلون مزيجًا من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض محليًا، أو سافروا في الصين أو كانوا ركابًا على سفينتين سياحيتين ظهرت على متنهما حالات مصابة.

وتابعت: "لكن أغلب الحالات المصابة فى الولايات المتحدة، لم يكن لديهم أي سابقة سفر للخارج، مما يشير إلى أن المرض منتشر داخليا بين هؤلاء الأشخاص في المدارس والمكاتب والمستشفيات".

ومنذ تسجيل أول حالة إيجابية حاملة للفيروس في نيويورك بداية الشهر الجاري، سارع مسؤولوا الصحة بالولاية لكبح انتشار الفيروس بعد ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة إلى ما يزيد عن 200 حالة.

وبحسب الصحيفة، فإن نسبة كبيرة من تلك الحالات مرتبطة برجل من مقاطعة ويستتشستر حضر تجمعات عامة قبل تشخيص إصابته بفيروس كورونا، كما تم نشر الحرس الوطني في ضاحية نيو روشيل، مركز تفشي الفيروس بنيويورك.

في ولاية ماين، نشرت وزارة التعليم بالولاية صفحة إلكترونية لمساعدة مسؤولي التعليم "على تجهيز المدراس لمواجهة تفشي الوباء". وأعلن حاكم ولاية ألاسكا، مايك دنليفي، الفيروس "كارثة صحية عامة"، الأربعاء، قبل الإعلان عن حالة مصابة في الولاية.

ونوهت نيويورك تايمز إلي أنه على الرغم من اكتشاف الكثير من الحالات مجهولة السبب، فقد قضى عشرات الأشخاص المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة مؤخرًا بعض الوقت في بلد ينتشر فيه المرض.

واستعرضت الصحيفة عدد من تلك الحالات، فعلى سبيل المثال تم نقل مواطن يعيش في ولاية نبراسكا إلى المستشفى بعد عدة أيام من عودته من بريطانيا. كما أن أول مصاب في ولاية أوكلاهوما كان عائدا من رحلة إلى إيطاليا والأمر ذاته حدث مع حالة في كولورادو.

ومنذ الإعلان عن أول وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في فبراير الماضي، تتابع إعلان المسؤولين عن المزيد من حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس. وحتي الأربعاء، تم ربط 22 حالة وفاة بمركز التمريض في مركز لايف كير بولاية كيركلاند بواشنطن، حيث أصيب عشرات من الموظفين والزائرين بالفيروس، والعديد من هذه الحالات كانت لكبار السن الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى.

وكانت كل حالات الوفاة تقريبًا في السبعينات أو الثمانينات أو التسعينات، فأصغر حالة وفاة كانت لرجل في الأربعينيات من عمره.