أتلتيكو مدريد يطيح بـ ليفربول من دوري أبطال أوروبا

أقصى أتلتيكو مدريد الإسباني، نظيره ليفربول الإنجليزي، بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، من الدور ثمن النهائي من نخسة العام الحالي للبطولة بعد الفوز عليه اليوم، الأربعاء، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد.

واستفاد أتلتيكو مدريد من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، ليتأهل بعد تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 4-2.

وساهم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو بدور بارز في استمرار فريقه بالبطولة، بعدما تصدى ببسالة لأكثر من هجمة خطرة لليفربول، الذي فرض سيطرته الكاملة على مجريات الوقت الأصلي وأهدر لاعبوه عدة فرص محققة للتسجيل كانت كفيلة بإنهاء اللقاء لصالحه دون خوض الوقت الإضافي.

وتقدم ليفربول في الدقيقة 43 عن طريق رأسية من متوسط الميدان الهولندي جورجينيو فينالدوم، ليلجأ الفريقان لأشواط إضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول عزز البرازيلي روبيرتو فيرمينو النتيجة لليفربول في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعود ماركوس لورنتي بالنتيجة لفريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة 97، بعدما استغل خطأ من الحارس أدريان وسدد كرة قوية معلنًا تقليص النتيجة، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويوقع على الهدف الثاني في الدقيقة 106، قبل ان يختتم موراتا ثلاثية أتلتيكو مدريد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

جدير بالذكر أن قرعة دور الثمانية من البطولة ستقام يوم 20 من شهر مارس الجاري.