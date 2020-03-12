 الملك سلمان يستقبل رئيس البرلمان العربي بمناسبة انتخابه لفترة ثانية - بوابة الشروق
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الملك سلمان يستقبل رئيس البرلمان العربي بمناسبة انتخابه لفترة ثانية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 1:23 م | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 1:23 م

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي لفترة ثانية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين - حسبما أفادت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الخميس- عن تقديره لمواقف البرلمان العربي، ودفاعه المتواصل عن القضايا العربية، مؤكداً أهمية التصدي لظواهر التطرف والإرهاب، وكل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية.
من جانبه، أعرب الدكتور السلمي عن شكر وتقدير البرلمان العربي لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، نظير جهود المملكة المستمرة في سبيل نصرة قضايا الأمة العربية.

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