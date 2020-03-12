ترامب يوجه بتوفير أقنعة الوجه للعاملين في المجال الصحي

(د ب أ)

قال بيان صادر عن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مذكرة رئاسية تطالب بتوفير أقنعة للوجه للاستخدام العام للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، في ظل تفشي فيروس كورونا ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس.

وتأمل إدارة الرئيس ترامب في أن يوافق الكونجرس على النظر في تعديلات لقانون التأهب العام والاستجابة لحالات الطوارئ وتوفير مثل هذه الحماية للعاملين في المجال الصحي بشكل دائم.

ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 38 بينما تخطى عدد حالات الإصابة به 1300 شخص.

وتعد ولايات واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا الأكثر تضررا من تفشي الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء أن فيروس كورونا وصل إلى مستوى وباء عالمي.