الأمم المتحدة تعين قائما بأعمال لبعثتها في ليبيا حتى العثور على خليفة لسلامة

(د ب أ)

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء ستيفاني توركو ويليامز مبعوثا للأمم المتحدة بالنيابة إلى ليبيا بعد استقالة غسان سلامة الأسبوع الماضي.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن ويليامز المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وهو أمريكي سيشغل هذا المنصب حتى يتم تعيين خليفة لسلامة.

كان سلامة ، وهو لبناني ، قد استقال بعد عامين ونصف في منصبه ، معللا ذلك باسباب صحية.

وكان سلامة يتوسط في المحادثات بين الأطراف المتحاربة في ليبيا في المسارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وشهدت المحادثات السياسية الأخيرة غياب العديد من المندوبين وقال سلامة إن الهدنة الهشة في ليبيا انهارت تقريبا مع تعرض مطار معيتيقة في طرابلس ومناطق أخرى للقصف.

وكتب سلامة على تويتر أنه "سعى لأكثر من عامين لتوحيد الليبيين ، والحد من التدخل الأجنبي والحفاظ على وحدة البلاد".

وقال "يجب أن أعترف بأن صحتي لم تعد تسمح بهذا المستوى من الضغط ، لذا طلبت من الأمين العام [للأمم المتحدة] إعفائي من مهمتي ، متمنيا السلام والاستقرار لليبيا".

وتشهد ليبيا حالة من الاضطراب منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي عام 2011 وقتله، وأصبحت ساحة معركة للقوات المتنافسة بالوكالة ، مما أدى لتدخل قوى أجنبية.

ومنذ نيسان/ابريل ، تحاول قوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الاستيلاء على العاصمة طرابلس من حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا. ويسيطر حفتر بالفعل على مناطق واسعة في شرق وجنوب ليبيا.