وقعت مجموعة الطاقة النمساوية "أو.إم.في" على صفقة بقيمة 68ر4 مليار دولار للاستحواذ على شركة "بورياليس" الأوروبية للبلاستيك، كما أعلنت عن خطوات كبيرة لتقليص نشاطها في مجال النفط والغاز.

ومن المقرر أن ترفع الصفقة حصة "أو.إم.في" في بورياليس من 36 إلى 75%، عن طريق شراء أسهم من "شركة مبادلة للاستثمار" المملوكة للدولة في أبوظبي.

وقال راينر سيلي الرئيس التنفيذي لـ"أو.إم.في" إن الخطوة "تعيد توجيه أنشطة المجموعة من أجل مستقبل منخفض الكربون".

وتخطط المجموعة النمساوية لتعزيز جهودها مع بورياليس في قطاع البلاستيك المستدام والقابل لإعادة التدوير.

كما أعلنت المجموعة برنامجا لتصفية استثمارات بقيمة ملياري دولار يشمل بيع 287 محطة بنزين في ألمانيا.