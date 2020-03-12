ترامب: لم نحذر أوروبا بشأن حظر السفر لأن الأمر تطلب قرارا فوريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إدارته لم تبلغ الدول الأوروبية بشكل كامل بحظر السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تم فرضه الأسبوع الجاري على القادمين للولايات المتحدة من دول منطقة شنجن لأن الأمر كان بحاجة إلى قرار فوري.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "كان علينا أن نتحرك بسرعة"، مضيفا أن بريطانيا مستبعدة من الحظر، حيث إنه يرى أن حكومتها تؤدي على نحو جيد في مواجهة انتشار الفيروس.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قالا في بيان مشترك: "الاتحاد الأوروبي لا يوافق على اتخاذ القرار بصورة أحادية ودون تشاور".

وأكد البيان أن دول التكتل الـ27 تتخذ "إجراءات قوية لمواجهة انتشار الفيروس".