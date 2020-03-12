تراجع الاستثمارات الألمانية في روسيا بمقدار الثلث العام الماضي

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ذكرت غرفة التجارة الألمانية الروسية -اليوم الخميس- إن الاستثمارات الألمانية في روسيا تراجعت بأكثر من الثلث خلال العام الماضي بسبب استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا والحواجز التجارية الروسية على التجارة الأوروبية والعراقيل البيروقراطية، وأسباب أخرى.

ووصل صافي الاستثمارات الألمانية المباشرة في روسيا خلال العام الماضي إلى 13ر2 مليار يورو (4ر2 مليار دولار) بانخفاض نسبته 36% عن العام السابق عليه.

وأشارت الغرفة إلى أن الحمائية الصناعية الروسية كانت عاملا رئيسيا وراء الحد من قدرة الشركات الأجنبية على منافسة الشركات الروسية في السوق المحلية.

وبحسب الغرفة التجارية، استثمرت الشركات الألمانية ما يعادل 28 مليار يورو في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

وقال ماتياس شيب، رئيس غرفة التجارة الألمانية الروسية، إنه ليست هناك دولة مثل ألمانيا لها مثل هذا العدد من الشركات التي تستثمر في قطاع التصنيع في روسيا.

وأضاف أن أغلبية الشركات الألمانية مازالت تنظر بشكل إيجابي إلى الاستثمار في روسيا.

كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وردت روسيا بعقوبات مضادة ضد تلك الدول.

ويعتمد الاقتصاد الروسي بدرجة كبيرة على تصدير المواد الخام وبخاصة النفط والغاز الطبيعي، وهو ما يجعل الروبل الروسي عرضة للتقلبات الحادة.