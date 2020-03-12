إصابة موظف بمجلس الشيوخ الأمريكي بفيروس كورونا وإغلاق المكتب

أعلنت ماريا كانتويل، النائبة بمجلس الشيوخ عن ولاية واشنطن، إصابة أحد الموظفين العاملين في مكتبها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر مكتب كانتويل، حسبما نقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الخميس، أنه تم عزل الموظف المصاب بالفيروس منذ بدء ظهور أعراض عليه، كما تم إغلاق مكتب السيناتور كانتويل في واشنطن حتى نهاية الأسبوع الجاري لتعقيمه.

وأوضح الإشعار الذي أصدره المكتب أن الموظف المصاب بفيروس كورونا لم يخالط كانتويل أو أي أعضاء آخرين في الكونجرس، غير أن كانتويل طلبت إخضاع أي موظفين خالطوا الموظف المصاب أو تظهر عليهم أعراض الإصابة بالكورونا لاختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحالة تعد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين موظفي الكونجرس.

وكانت عمدة واشنطن، موريل بوزر، أعلنت حالة طوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد ظهور ست حالات جديدة تبين إصابتها بالفيروس.

ولفتت الصحيفة إلى أن رؤساء الحرس في مجلسي الشيوخ والنواب يستعدون للإعلان عن تعليق جميع الجولات في الكونجرس سعيًا لتحجيم تفشي الفيروس.

وخضع عدد من أعضاء الكونجرس لحجر صحي ذاتي بعد مخالطة أشخاص تبين إصابتهم لاحقًا بفيروس كورونا المستجد، غير أن نتيجة الاختبارات التي أجروها للكشف عن الفيروس كانت سلبية.