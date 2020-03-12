 الولايات المتحدة تنصح رعاياها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج بسبب كورونا - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تنصح رعاياها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج بسبب كورونا


نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 6:19 ص | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 6:19 ص

 (د ب أ)

نصحت الولايات المتحدة رعاياها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج بسبب تفشي فيروس كورونا ، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية


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