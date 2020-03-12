الولايات المتحدة تنصح رعاياها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج بسبب كورونا

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(د ب أ)
نصحت الولايات المتحدة رعاياها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج بسبب تفشي فيروس كورونا ، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية