ملاهي « ديزني طوكيو» تمدد قرار الإغلاق حتى أوائل أبريل بسبب كورونا

أعلنت مدينتا ملاهى (طوكيو ديزني لاند) و(طوكيو ديزني سي)، مد قرار الإغلاق حتى أوائل شهر إبريل القادم؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد فى اليابان، وذلك تمشيا مع مطالب الحكومة بمنع التجمعات.

وكان من المقرر إعادة فتح مدينتي الملاهي المغلقتين منذ يوم 29 فبراير الماضي ويوم 16 مارس الحالى قبل صدور قرار مد إغلاقهما.

وجاء القرار الجديد من الشركة المشغلة لمدينتي الملاهي في أعقاب مطالبة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، يوم الثلاثاء الماضي، منظمي الفعاليات الرياضية والثقافية وغيرها بمد فترات إلغاء الفعاليات؛ لاحتواء الفيروس الذي ظهر بمدينة ووهان الصينية، وانتشر في العديد من بلدان العالم.

يذكر أنه حتى الآن تم تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليابان بخلاف 700 حالة أخرى على السفينية (داياموند برينسيس) التي كانت خاضعة للحجر الصحي في يوكوهاما بالقرب من طوكيو فى شهر فبراير الماضي.