المعارضة السورية: قصف مواقع تابعة للجيش السوري في ريف دير الزور الشرقي

(د ب أ)

أفادت المعارضة السورية بأن طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي شنت أكثر من 15 غارة على مواقع للجيش السوري والقوات الموالية له في ريف دير الزور الشرقي قرب الحدود السورية العراقية مساء الأربعاء.

وقال مصدر في مجلس دير الزور العسكري التابع للمعارضة السورية إن "طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي نفذت أكثر من 15 غارة على دفعتين طالت مواقع تابعة للقوات الحكومية السورية ومقرات للواء فاطميون التابع للحرس الثوري الإيراني في منطقة الحزام جنوب غرب البوكمال".

وأضاف المصدر أن القصف طال "مقرات تابعة لحزب الله العراقي في منطقة الصناعة جنوب مدينة البوكمال، ومقرات سيد الشهداء وحركة النجباء العراقية في بادية البوكمال".

وأكد المصدر ،الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن "النيران اندلعت في المواقع التي تعرضت للقصف وانطلقت عشرات السيارات التابعة للجيش السوري والإيرانيين باتجاه المواقع وتم نقل القتلى والجرحى إلى مشفى البوكمال والميادين والذين تجاوز عددهم مئة بين قتيلاً وجريح وبينهم قائد لواء زينبيون في سورية، وهو إيراني الجنسية برتبة جنرال في القصف الذي طال منطقة الهري شرق مدينة البوكمال".

واكتفت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بذكر أن " منطقة البوكمال تعرضت لعدوان جوي".