 التحالف الدولي يعلن مقتل ثلاثة من قواته في هجوم على قاعدة التاجي العسكرية في العراق - بوابة الشروق
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التحالف الدولي يعلن مقتل ثلاثة من قواته في هجوم على قاعدة التاجي العسكرية في العراق

التحالف الدولي
التحالف الدولي

نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 2:22 ص | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 2:22 ص

(د ب أ)

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مقتل ثلاثة من قواته وجرح 12 آخرين في هجوم استهدف قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة العراقية بغداد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس.

وكانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية ذكرت مساء أمس الأربعاء أن 10صواريخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي دون وقوع إصابات شمالي بغداد.

وجاء في البيان أن "عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل معسكر التاجي بدون خسائر، وتم العثور على سيارة نوع كيا تحمل منصة صواريخ فيها ثلاث صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية".


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