 عصابة مسلحة تسرق 15 مليون دولار من مطار في شيلي - بوابة الشروق
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عصابة مسلحة تسرق 15 مليون دولار من مطار في شيلي

أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 10:34 ص | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 10:34 ص

قامت عصابة مسلحة بسرقة ما يربو على 15 ملايين دولار نقدا بعد مهاجمة حراس الأمن في مطار بسانتياجو عاصمة شيلي.

حدثت السرقة المسلحة منتصف النهار بالتوقيت المحلى، حين دخلت مجموعة من 10 أفراد منطقة الشحن ف مطار (ميرينو بينتيز) الدولي، واستهدفت سيارة خاصة بشركة أمن، وفقا للتقارير الصحفية حول الحادث.
وأضافت التقارير أن العصابة دخلت المنطقة على أنها من العاملين في شركة (دي أتش أل) وذلك في عربة تحمل ألوان وشعار شركة نقل الطرود قبل القيام بتهديد حراس الأمن وإصابة أحدهم أثناء السطو المسلح.

وأعلنت شرطة شيلى أنه تم خلال السطو المسلح الاسيتلاء على 14 مليون دولار أمريكى ومليون يورو، مشيرة إلى أن العصابة ربما قد تكون قد حصلت على معلومات من داخل شركة نقل الطرود مما مكنها من الاستيلاء على الأموال في عملية وصفتها الشرطة بأنها على قدر عالي من الاحترافية.

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