 ساندرز يتعهد بالاستمرار في السباق الديمقراطي رغم الخسائر أمام بايدن - بوابة الشروق
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ساندرز يتعهد بالاستمرار في السباق الديمقراطي رغم الخسائر أمام بايدن


نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 12:34 ص | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 12:34 ص

(د ب أ)

تعهد المنافس على تذكرة ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية في أمريكا، بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء بالاستمرار في السباق رغم الهزائم الكبيرة التي مني بها أمام جو بايدن أمس الثلاثاء.

وقال السيناتور اليساري في مؤتمر صحفي في موطنه بولاية فيرمونت، في أول تصريحات علنية منذ خسائر أمس، "يجب أن نهزم دونالد ترامب وسأفعل ما بوسعي لتحقيق ذلك".

وتابع ساندرز بالقول: "ليس النقاش الإيديولوجي فحسب هو ما تكسبه حركتنا التقدمية، بل أيضا ما يخص الجدل بين الأجيال".

وحذر ساندرز (78 عاما) بايدن (77 عاما) والمؤسسة الديمقراطية، من أن يشعروا بالرضا عن الفوز بأصوات جيل كبار السن، وقال إنهم بحاجة إلى التركيز على من يمثلون "مستقبل بلادنا".
وكان ساندرز فاز في ولاية نورث داكوتا ولكن التوقعات تشير إلى أنه سيخسر أمام بايدن في أربع ولايات من بين ست ولايات أجرت انتخابات تمهيدية أمس الثلاثاء، والتي تشمل ولاية ميشيجان التي لها أهمية خاصة.


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