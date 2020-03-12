الأردن يوقف جميع النشاطات والفعاليات بالمدارس بسبب كورونا

قررت وزارة التربية والتعليم الاردنية، الخميس، وقف جميع الفعاليات والأنشطة والمسابقات والمهرجانات والاحتفالات وفعاليات المسرح المدرسي وحفلات التخرج بجميع اشكالها في جميع مدارس المملكة حتى اشعار آخر.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم أن هذا القرار يأتي في اطار الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها الوزارة للمحافظة على سلامة الطلبة وضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد( كوفيد 19).

وكان مجلس الوزراء الاردني وافق أول أمس الثلاثاء على مجموعة قرارات للتعامل مع فيروس كورونا والحد من وصوله وانتشاره، من بينها إيقاف المعبر البحري مع مصر، وتخفيض عدد الطائرات القادمة منها بنسبة 50 بالمئة، والسماح بالسفر للحالات الضرورية فقط.

وقرر المجلس كذلك وقف السفر من وإلى لبنان وسورية باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين، والمعبر الجنوبي أمام حركة الركاب المغادرين والقادمين باستثناء الوفود الرسمية والمعنيين بوسائل نقل البضائع والعمال الأردنيين المستخدمين للمعبر الجنوبي، وعدم السماح للقادمين من دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بالدخول إلى أراضي المملكة اعتباراً من 16 مارس الجاري وعدم السماح للأردنيين بالسفر لهذه الدول.

كما قرر المجلس وقف حركة الركاب من وإلى العراق عبر معبر الكرامة الحدودي، والإبقاء على الحركة التجارية باستثناء الوفود الرسمية، واعتماد مطاري بغداد وأربيل للسفر.