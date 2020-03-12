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الصين تعلن تجاوزها ذروة وباء كورونا

د ب أ
نشر فى : الخميس 12 مارس 2020 - 11:57 ص | آخر تحديث : الخميس 12 مارس 2020 - 11:58 ص

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تجاوز ذروة وباء فيروس كورونا، وذلك وسط استمرار تراجع حالات الإصابة الجديدة المسجلة بالفيروس في البلاد.

وقال مي فنج المتحدث باسم لجنة الصحة إن الوضع الوبائي في الصين وصل إلى "مستوى أدنى" بشكل عام.

وأعلنت الصين اليوم الخميس تسجيل أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ بدأت الإعلان بصورة يومية عن عدد الحالات قبل سبعة أسابيع.

ووفقا للجنة الصحة، فقد تم تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس و 11 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 80793 ، توفيت منها 3169 حالة.

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