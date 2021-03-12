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وفاة 6 عمال في انهيار منجم للفحم بجنوب غرب باكستان

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الجمعة 12 مارس 2021 - 8:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 مارس 2021 - 8:58 ص

 أفاد مسؤولون اليوم الجمعة بوفاة ستة عمال، على الأقل، في حادث انهيار منجم للفحم بجنوب غرب باكستان.

وقال الضابط بالشرطة المحلية، جبار بالوش، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن الحادث وقع بإحدى ضواحي مدينة كويتا، في إقليم بالوشستان.

وقال مسؤول الإنقاذ المحلي، إمداد خان، إن صخرة كبيرة سقطت فوق ثمانية من العمال بعد ظهر أمس الخميس.

وتم انتشال ست جثث، وإخراج مصابين اثنين، من المنجم بعد عمليات إنقاذ استمرت عدة ساعات.

ويتسم العمل في مجال التعدين بخطورة بالغة في باكستان بسبب تدني معايير السلامة، وظروف العمل السيئة. ووفاة العمال أمر شائع في حوادث المناجم، وخاصة في جنوب وجنوب غرب البلاد.

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