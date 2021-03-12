الجيش الإسرائيلي يجري مناورة بحرية مع اليونان وقبرص وفرنسا بالبحر المتوسط

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انتهت مناورة بحرية دولية مشتركة قادها سلاح البحرية الإسرائيلي شاركت فيها ثلاثة أساطيل أجنبية الى جانب إسرائيل وهي واليونان وللمرة الأولى فرنسا وقبرص. المناورة التي حملت اسم "نوفال دينا" استمرت لأسبوع وجرت في البحر الأبيض المتوسط غرب قبرص بمشاركة قطع بحرية مختلفة والمروحيات pic.twitter.com/q520esHz8B
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2021
انتهت مناورة بحرية دولية مشتركة قادها سلاح البحرية الإسرائيلي شاركت فيها ثلاثة أساطيل أجنبية الى جانب إسرائيل وهي واليونان وللمرة الأولى فرنسا وقبرص. المناورة التي حملت اسم "نوفال دينا" استمرت لأسبوع وجرت في البحر الأبيض المتوسط غرب قبرص بمشاركة قطع بحرية مختلفة والمروحيات pic.twitter.com/q520esHz8B