 الجيش الإسرائيلي يجري مناورة بحرية مع اليونان وقبرص وفرنسا بالبحر المتوسط - بوابة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يجري مناورة بحرية مع اليونان وقبرص وفرنسا بالبحر المتوسط

أسماء الدسوقي:
نشر في: الجمعة 12 مارس 2021 - 11:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 مارس 2021 - 11:37 ص
أعلن المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، انتهاء مناورة بحرية دولية مشتركة قادها سلاح البحرية الإسرائيلي، بمشاركة ثلاثة أساطيل أجنبية إلى جانب إسرائيل وهي واليونان، وللمرة الأولى فرنسا وقبرص.

وحسبما نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، صباح اليوم الجمعة، فإن المناورة التي حملت اسم «نوفال دينا» استمرت لأسبوع في البحر الأبيض المتوسط ​​غرب قبرص بمشاركة قطع بحرية مختلفة ومروحيات.

وقال أدرعي، إن من أبرز السيناريوهات التي تم التدرب عليها استخدام نظام المضاد للغواصات، والبحث والإنقاذ ومحاكاة حرب بين السفن، إذ شاركت فيها سفينة صواريخ من نوع ساعار 4.5 المزودة بنظام مضاد للغواصات، إضافة إلى غواصة إسرائيلية.

وأضاف أن ‏الهدف من المناورة، التي تقام في كل عام، يكمن في تعزيز التعاون بين الأساطيل وتعميق المعرفة المهنية، حيث عززت قوة التعاون المشترك والمعرفة بين الأساطيل البحرية للدول المشاركة ولغة التعامل الواحدة.

جدير بالذكر أن المناورة كانت قد حُددت مسبقًا في خطة التدريبات المحددة لعام 2021.


 
 

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