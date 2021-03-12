الأرجنتين تعتزم تقييد عدد ركاب الطيران القادمين من دول رئيسية لمواجهة كورونا

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قالت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان اليوم الخميس إن البلاد ستحدد جدول مواعيد الطيران والحد الأقصى للركاب القادمين على رحلات من الولايات المتحدة وأوروبا والمكسيك والإكوادور وكولومبيا والبرازيل وتشيلي وبيرو وبنما، في محاولة من جانب الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيان الوزارة لم يوضح كيفية تحديد هذين العاملين المتغيرين.

ووفقا للبيان، سيقتصر التعامل مع رحلات الطيران الدولية في دخول البلاد والخروج منها على مطاري إيزيزا وسان فيرناندو حتى التاسع من أبريل.

وجاء في البيان أن نقاط الدخول والخروج ستكون مفتوحة فقط للأرجنتينيين، والمقيمين والأجانب الذين لديهم تصريح مسبق من مكتب الهجرة الوطني.

وستعلق الحكومة "برنامجا تجريبيا" كان يسمح بدخول السياح الأجانب من دول مجاورة.

وقال البيان إن الحكومة تنصح الأرجنتينيين والمقيمين الأجانب بعدم السفر للخارج جراء التطور السريع لجائحة فيروس كورونا.