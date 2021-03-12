قرينة الرئيس الوريتاني تدعو للنهوض بالمرأة

دعت السيدة الموريتانية الأولى الدكتورة مريم الداه، اليوم الخميس، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) إلى النهوض بالمرأة.

وأكدت -في خطاب عبر الفيديو كونفرانس في الملتقى الدولي الذي تنظمه منظمة (الإيسيسكو)- أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتوحيد الجهود والسياسات والتدابير من أجل تكريس مفهوم امرأة المستقبل بدل التركيز على مستقبل المرأة، مشيرة إلى أن الرؤية الاستشرافية منشودة ويجب أن تنطلق من المرأة نفسها بكل أبعادها وقدراتها ومواهبها ومنابع إلهامها.

وطالبت بتوسيع هذه المبادرة الحميدة للاحتفاء هذه السنة بالمرأة لتصبح خطة إستراتيجية لخمس سنوات و العمل على رسم أهداف متعددة المدى لبرنامج شامل نعمل جميعا على تحقيقه خلال هذه الفترة الخماسية و تنصهر فيه جهود المؤسسات الدولية مع الهيئات الوطنية و تحشد له القيادات الرسمية و الأهلية للدعم و المساندة.

وأضافت أن المرأة كانت دائما مصدرا للإلهام والإبداع والابتكار سواء على المستوى الثقافي أو العلمي أو الاجتماعي، مشيرة إلى أن تعليم النساء يشكل رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن المجتمعات التي يسود فيها السلام و الوئام هي المجتمعات التي راهنت على تعليم المرأة، مشيرة إلى أن الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي و السلم الأهلي مرتبط بالمستوى التعليمي و الاجتماعي و الاقتصادي للمرأة و دورها في الحياة و الشأن العام و المسؤولية المجتمعية.

وأشارت إلى أن أقل من ثلث خريجي تخصصات العلوم والتكنلوجيا من الفتيات، مما ينعكس سلبا على نسبة تمثيل المرأة في مستويات صناعة القرار ورسم السياسات و المساواة الوظيفية وتكافؤ الفرص المهنية.