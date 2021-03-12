تحرير 6 محاضر وإعدام 35 كيلو جرامًا من الأغذية الفاسدة بشمال سيناء

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء عن تحرير 6 محاضر صحية وإعدام كمية من الأغذية الفاسدة تم ضبطها خلال حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق بقري مركز بئر العبد.

وقال الدكتور على محمد حسن، مدير الإدارة الصحية ببئر العبد في شمال سيناء، إن فريقا من مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية ببئر العبد قام بالمرور على المحال التجارية في قري 6 أكتوبر والشهداء وبالوظة، حيث تم تحرير 6 محاضر جنحة صحية، ضبط 100 زجاجة عصير مجهول المصدر، وإعدام 35 كيلو جراما من الأغذية الفاسدة، وسحب 24 عينة مختلفة لإرسالها لمعامل وزارة الصحة للصلاحية.

وأشار حسن إلى أن الحملات الصحية مستمرة على المحال التجارية والأسواق في مختلف مراكز المحافظة، استعدادا لشهر رمضان المبارك.