 كارتيرون: عدت للزمالك لثقتي في الجيل الحالي لتحقيق البطولات - بوابة الشروق
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كارتيرون: عدت للزمالك لثقتي في الجيل الحالي لتحقيق البطولات

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 12 مارس 2021 - 10:46 م | آخر تحديث: الجمعة 12 مارس 2021 - 10:49 م

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بعدد من لاعبي الفريق الكبار عقب تدريبات الفريق اليوم الجمعة، من أجل الحديث معهم على أهمية المرحلة المقبلة.

وأوضح المدير الفني للزمالك للاعبين خلال الجلسة، أنه عاد من جديد لثقته بأن الفريق مازال يملك جيل قادر على تحقيق طموحات النادي خلال الفترة المقبلة بالمزيد من البطولات.

وطلب المدرب الفرنسي من اللاعبين الكبار، ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في جميع المسابقات التي يخوضها الفريق هذا الموسم.

وخاض كارتيرون التدريب الأول له مع الزمالك اليوم الجمعة، بعدما أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة النادي تعاقدها مع المدير الفني بعد توجيه الشكر لباتشيكو.


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