محافظة الجيزة: اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لنسف عقار الدائري المحترق

قالت مصادر بمحافظة الجيزة، إنه سيتم عصر اليوم الجمعة هدم العقار رقم 19 أمام سلم حي الهرم بالطريق الدائري بنطاق مركز ومدينة كرداسة، بالديناميت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والذي اشتعل لعدة أيام الشهر الماضي، لوجود مخزن أحذية أسفله.



وأضافت المصادر، لـ"الشروق"، أن عقار دائري فيصل مكون من ١٠٨ شقة موزعين على ١٤ طابقا، ويتبع إداريا مدينة كرداسة وصدر قرار من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بأزالته.



وأوضحت المصادر، أنه سيتم عمل تحويلات مرورية على الطريق الدائرى لمسافة 500 متر قبل وبعد العقار من الساعة الثالثة إلى الرابعة عصرا، خلال عملية الإعداد ونسف العقار.



وأشارت المصادر، أنه تم أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لنسف العقار، وأنه يوجد قطعة أرض فضاء خلف العقار ضمن حدود انهياره.



وحررت محاضر مخالفة عام 2013 للعقار المبني على مساحة نحو ألف متر، يعلوه طابقان، ضمن عقار سكني يضم 108 شقق تسكنها 15 أسرة فقط.



وقدم صاحب العقار طلب التصالح خلال شهر يوليو 2020 وتم رفضه.



وشكل المحافظ لجنة هندسية لتحديد آلية إزالة القعار سواء بالهدم من أسفل مرة واحدة أو من أعلى دور دور نظرا لحساسية موقعه لعدم إلحاق الضرر بأى من المنشآت المحيطة بالعقار، وانتهت اللجنة إلى إزالته بالديناميت.

وقررت النيابة حبس مالك العقار لتعريض حياة المواطنين للخطر.



كما قررت النيابة التحقيق مع كافة موظفى العموم الذين لهم سلطة التعامل مع هذا العقار والمنوط بهم اتخاذ الإجراءات فى تلك الحالات من مدينة كرداسة.